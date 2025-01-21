Λογαριασμός
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών προς Αχαρνών - Σε ποιους δρόμους του λεκανοπεδίου είναι αυξημένη η κίνηση

Πολύ αυξημένη η κίνηση στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Β. Κωνσταντίνου  

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, απο τη λεωφόρο Αθηνών προς τη γέφυρα Αχαρνών

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας, στην Κατεχάκη και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου
 

