Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, απο τη λεωφόρο Αθηνών προς τη γέφυρα Αχαρνών.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού, στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο, στα δυο ρεύματα της Κηφισίας, στην Κατεχάκη και στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασιλέως Κωνσταντίνου.



Πηγή: skai.gr

