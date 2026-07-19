Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές Αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες ανήλικες, το οποίο κατέληξε στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας, ενώ κάποιοι από τους παρευρισκόμενους κατέγραφαν την επίθεση με κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου ενημερώθηκαν από τους γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου για τον τραυματισμό της 15χρονης.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η ανήλικη, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με ακόμη δύο κοπέλες, ηλικίας 14 και 16 ετών, έκλεισαν ραντεβού προκειμένου να λύσουν προσωπικές τους διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η 14χρονη και η 16χρονη φέρονται να της επιτέθηκαν, χτυπώντας τη επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακόμη μία 15χρονη, με καταγωγή από την Αλβανία, μαζί με άλλους ανήλικους που μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί, φέρεται να βρισκόταν σε υπερυψωμένο σημείο, από όπου καθοδηγούσαν τις δύο μαθήτριες που ξυλοκοπούσαν την 15χρονη. Παράλληλα, κατέγραφαν τον ξυλοδαρμό με κινητό τηλέφωνο.

Η 14χρονη που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, καθώς και η 15χρονη που ήταν στην ομάδα που βιντεοσκοπούσε το περιστατικό, συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

Όσον αφορά τη δεύτερη ανήλικη, ηλικίας 16 ετών, η οποία φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό της 15χρονης, αναζητείται μαζί με τους γονείς της στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η 15χρονη που δέχθηκε την επίθεση μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο νοσοκομείο, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αφού της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Πηγή: skai.gr

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