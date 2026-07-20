Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Κύριλλος στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε επιβατικό αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης ως συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Γόρτυνας. Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, μετά την άμεση κινητοποίηση.

Στο σημείο μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς

Πηγή: skai.gr

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