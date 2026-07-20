Ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος Αντι Μπέρναμ ανέλαβε επισήμως τη Δευτέρα 20 Ιουλίου τα καθήκοντα του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη βρετανική πολιτική σκηνή, έπειτα από μία δεκαετία αλλεπάλληλων αλλαγών στην ηγεσία της χώρας.

Ο νέος ηγέτης των Εργατικών ορίστηκε πρωθυπουργός από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄, ο οποίος στη συνάντηση που είχαν οι δυο τους νωρίτερα στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ αποδέχθηκε την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση.

Συνοδευόμενος από την ολλανδικής καταγωγής σύζυγό του Μαρί-Φρανς βαν Χέιλ, ο 56χρονος πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ έγινε δεκτός από τον βασιλιά πριν κατευθυνθεί προς την Ντάουνινγκ Στριτ.

Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος υπέβαλε νωρίτερα επισήμως την παραίτησή του στον μονάρχη.

Ο Μπέρναμ είναι ο έβδομος πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2016, μετά τους Ντέιβιντ Κάμερον, Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον, Λιζ Τρας, Ρίσι Σούνακ και Κιρ Στάρμερ, ενώ είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός που ορίζει ο Κάρολος από την ανάρρησή του στον θρόνο τον Σεπτέμβριο 2022.

Η συχνότητα των εναλλαγών στην Ντάουνινγκ Στριτ αποτυπώνει την παρατεταμένη πολιτική αστάθεια που καλείται πλέον να ανακόψει.

Η αποχώρηση του Στάρμερ

Λίγο πριν μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, ο Κιρ Στάρμερ εκφώνησε την τελευταία του ομιλία έξω από την πρωθυπουργική κατοικία, δηλώνοντας ότι «η δουλειά μου ολοκληρώθηκε».

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι παραδίδει μια Βρετανία «ισχυρότερη και δικαιότερη» από εκείνη που ανέλαβε δύο χρόνια νωρίτερα, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο διάδοχός του θα έχει την πλήρη υποστήριξή του. Αποχώρησε, όπως είπε, «με χάρη, με χαμόγελο» και υπερήφανος για το έργο της κυβέρνησής του.

Από το Μάντσεστερ στην κορυφή της εξουσίας

Η ανάληψη της πρωθυπουργίας επισφραγίζει την ταχύτατη επιστροφή του Μπέρναμ στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ εξελέγη βουλευτής του Μέικερφιλντ στις 18 Ιουνίου, επιστρέφοντας στο Κοινοβούλιο έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας.

Στις 17 Ιουλίου ανακηρύχθηκε αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη 379 βουλευτών και 23 συνδεδεμένων οργανώσεων. Καθώς δεν εμφανίστηκε αντίπαλος υποψήφιος, ανέλαβε την ηγεσία χωρίς να πραγματοποιηθεί πλήρης εσωκομματική αναμέτρηση.

Η άνοδός του σηματοδοτεί και μια αλλαγή ύφους. Ο Μπέρναμ έχει δεσμευτεί να περιορίσει την τοξικότητα στην πολιτική ζωή, να τερματίσει τις εσωτερικές συγκρούσεις στους Εργατικούς και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την κυβέρνηση.

Πρώτο στοίχημα το κόστος ζωής

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του νέου πρωθυπουργού βρίσκεται η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ζωής. Ο Μπέρναμ έχει προαναγγείλει άμεσες παρεμβάσεις για την οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών, χωρίς ωστόσο να έχει παρουσιάσει ακόμη το πλήρες εύρος ή τη χρηματοδότηση των μέτρων.

Παράλληλα, αναμένεται να παρουσιάσει ένα δεκαετές σχέδιο για τη Βρετανία, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και τη μεταφορά περισσότερων εξουσιών από το Λονδίνο προς τις περιφέρειες και τις τοπικές κοινωνίες.

Η αποκέντρωση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας. Ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, είχε ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της ενίσχυσης των περιφερειακών αρχών, υποστηρίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να περιορίζεται στο Λονδίνο και στη νοτιοανατολική Αγγλία.

Χωρίς περίοδο χάριτος

Ο νέος πρωθυπουργός αναλαμβάνει, πάντως, χωρίς ουσιαστική περίοδο προσαρμογής. Η βρετανική οικονομία παραμένει αντιμέτωπη με ασθενική ανάπτυξη, αυξημένο δημόσιο χρέος και πιέσεις στα εισοδήματα, ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα το σύστημα υγείας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διατηρήσει τις εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό του Εργατικού Κόμματος, να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο οικονομικό σχέδιο και να ανακόψει τη διολίσθηση των ψηφοφόρων προς το Reform UK και άλλες πολιτικές δυνάμεις.

Οι πρώτες επιλογές του για το υπουργικό συμβούλιο αναμένεται να αποτελέσουν σαφή ένδειξη για την κατεύθυνση της νέας κυβέρνησης και για το κατά πόσο ο Μπέρναμ θα επιδιώξει ρήξη με την περίοδο Στάρμερ ή μια πιο προσεκτική πολιτική συνέχεια.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς γύρω από την Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διαδικασία παράδοσης και παραλαβής, απαγορεύοντας μεταξύ άλλων τη χρήση τηλεβόων και ηχείων, έπειτα από επανειλημμένες διακοπές σημαντικών πολιτικών ομιλιών από διαδηλωτές τα προηγούμενα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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