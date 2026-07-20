Στα καθήκοντά του ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επιστρέφει ο βουλευτής Χίου, Νότης Μηταράκης, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσής του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μηταράκης είχε αποχωρήσει προσωρινά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, ενώ είχε ζητήσει ο ίδιος την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των αρχειοθετήσεων που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για σειρά υποθέσεων που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οδηγώντας στην επάνοδο του Νότη Μηταράκη στα κοινοβουλευτικά του καθήκοντα.

Συγκεκριμένα, για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Αχ. Καραμανλή η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Πηγή: skai.gr

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