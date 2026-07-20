Ο Χαλίλ αλ Χάγια εξελέγη νέος ηγέτης της Χαμάς

Ο Χαλίλ αλ Χάγια εξελέγη νέος επικεφαλής της Χαμάς, όπως ανακοίνωσε η παλαιστινιακή οργάνωση, έπειτα από την ολοκλήρωση των εσωτερικών εκλογικών της διαδικασιών.

Ο αλ Χάγια, ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, αναλαμβάνει πλέον την ηγεσία της οργάνωσης.

Τα τελευταία χρόνια ήταν ο βασικός διαπραγματευτής της Χαμάς στις συνομιλίες για την επίτευξη εκεχειρίας και την απελευθέρωση των ομήρων, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο οποίος ξέσπασε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ.

Μετά τον θάνατο του πρώην ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, πριν από περίπου δύο χρόνια, η οργάνωση διοικούνταν από πενταμελές ηγετικό συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχε και ο αλ Χάγια.

Ο νέος επικεφαλής της Χαμάς γεννήθηκε και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Λωρίδα της Γάζας. Λίγο πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου εγκατέλειψε τον παλαιστινιακό θύλακα και εγκαταστάθηκε στο Κατάρ, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Πηγή: skai.gr

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