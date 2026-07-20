ABB: Νέο ρεκόρ στις παραγγελίες το β' τρίμηνο του 2026 - Ανήλθαν σε 12 δισ. δολάρια

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ανακοίνωσε η ABB, τα οποία αντανακλούν την υψηλή ζήτηση στις περισσότερες κατηγορίες πελατών της εταιρείας, την αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής και τις σταθερές ταμειακές ροές.

«Το δεύτερο τρίμηνο του 2026 αντικατοπτρίζει τη δυναμική απόδοση της ABB και την παρουσία της στον πυρήνα των μεγάλων τάσεων που διαμορφώνουν τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τον αυτοματισμό. Με την εξαγορά της Rotork, αναμένουμε να δημιουργήσουμε επιπλέον αξία, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό μας στον τομέα του αυτοματισμού» σχολίασε ο CEO του Ομίλου, Morten Wierod.

Η ΑΒΒ κατέγραψε νέο ρεκόρ στις παραγγελίες, οι οποίες ανήλθαν σε 12 δισ. δολάρια. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι το τρίμηνο εξελίχθηκε σύμφωνα με το πλάνο, με ισχυρή συγκρίσιμη αύξηση εσόδων κατά 12% και αύξηση του περιθωρίου των Κερδών προ τόκων, φόρων και άυλων αποσβέσεων (Operational EBITA) κατά 90 μονάδες. Συνολικά, το Operational EBITA βελτιώθηκε κατά 20% και τα κέρδη ανά μετοχή κατά 8%. Η ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη διαχείριση του καθαρού κεφαλαίου κίνησης από εμπορικές δραστηριότητες (Trade net working capital), συνέβαλε στη δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών ύψους 881 εκατ. δολαρίων.

Οι συνδυασμένες τεχνολογικές δυνατότητες των επιχειρηματικών τομέων της ΑΒΒ αναδείχθηκαν περαιτέρω μέσα από τους τομείς Κίνησης και Αυτοματισμού, επεκτείνοντας τη συνεργασία με τη VoltaGrid, εταιρεία παραγωγής ενέργειας μέσω μικροδικτύων με έδρα τις Η.Π.Α.. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο τομέας Κίνησης θα προμηθεύσει τη VoltaGrid με τους κορυφαίους σύγχρονους πυκνωτές με σφόνδυλο, οι οποίοι λειτουργούν ως «αμορτισέρ» για το ηλεκτρικό δίκτυο, διατηρώντας τη σταθερότητα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Στις πρόσθετες αποφάσεις κατανομής κεφαλαίων περιλαμβάνονται και οι τρεις εξαγορές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, οι οποίες, συνολικά, αναμένεται να επιφέρουν αύξηση περίπου 3,5% στα έσοδα του 2025. Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η πρόταση εξαγοράς της Rotork plc («Rotork»), η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση του χαρτοφυλακίου της ABB στον τομέα του Αυτοματισμού. Η συμφωνία αυτή θα ενώσει δύο επιχειρήσεις που διαθέτουν άκρως συμπληρωματικά τεχνολογικά χαρτοφυλάκια, παρόμοιες σχέσεις με τους πελάτες, αντίστοιχη γεωγραφική παρουσία και μια ισχυρή εγκατεστημένη βάση. Η προσφορά των 503 πενών ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συναλλαγή συνολικής αξίας περίπου 5,5 δισ. δολαρίων σε μετρητά, συνιστάται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Rotork. Η συμφωνία αναμένεται να έχει άμεση θετική επίδραση στο περιθώριο Κερδών προ τόκων, φόρων και άυλων αποσβέσεων (Operational EBITA) της ABB και να ενισχύσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από το δεύτερο έτος μετά την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης.

Για το σύνολο του 2026, η εταιρεία αναμένει θετικό δείκτη book-to-bill, καθώς και συγκρίσιμη αύξηση των εσόδων της τάξης του 11% με 16%, σε ετήσια βάση. Το περιθώριο Operational EBITA αναμένεται να βελτιωθεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ακόμη και αν εξαιρεθεί το κέρδος από συναλλαγή ακινήτου που καταγράφηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Πηγή: skai.gr

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