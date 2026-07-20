Η ινδική αστυνομία έκανε σήμερα χρήση δακρυγόνων προκειμένου να διαλύσει χιλιάδες διαδηλωτές που συμμετείχαν σε πορεία προς το Κοινοβούλιο στο Νέο Δελχί, στην Ινδία, προκειμένου να καταγγείλουν απάτες, όπως υποστηρίζουν, στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και να απαιτήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

Ισχυρές δυνάμεις της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων προς την κατεύθυνση των διαδηλωτών, κυρίως νέους φοιτητές, και τους χτύπησαν με κλομπ κοντά στην πλατεία της πρωτεύουσας όπου συγκεντρώθηκαν, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ανταποκρινόμενοι σε κάλεσμα του «Κόμματος του λαού των κατσαρίδων», ένα κίνημα που δημιουργήθηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο, οι διαδηλωτές, που ζητούν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας Νταρμέντρα Πραντάν, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για παρατυπίες που αμαύρωσαν τη διεξαγωγή των εξετάσεων, ήθελαν να φθάσουν στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο, η θερινή σύνοδος του οποίου ξεκίνησε σήμερα.

«Θέλουμε η κυβέρνηση να μας ακούσει, όχι να μας φιμώνει», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας διαδηλωτής, ο Κ. Μ. Γκουλσάν, 19 ετών.

Η αστυνομία του Δελχί είχε δηλώσει από χθες Κυριακή ότι η πορεία είναι παράνομη και ανέπτυξε σημαντικά μέσα για να προστατεύσει το Κοινοβούλιο και δημόσια κτήρια.

«Όποιος παραβεί αυτήν την απαγόρευση κινδυνεύει να του ασκηθεί ποινική δίωξη» ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, χιλιάδες διαδηλωτές άρχισαν να συρρέουν προς τον τόπο της συγκέντρωσης, αψηφώντας τη βροχή και τα εμπόδια που είχε στήσει η αστυνομία.

«Γιατί;»

«Είμαστε σε πολεμική ζώνη; Γιατί η αστυνομία καταφεύγει στη χρήση δακρυγόνων εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών;» έγραψε στο X το «Κόμμα του λαού των κατσαρίδων», το ακρωνύμιο του οποίου (CJP) παραπέμπει στο Ινδικό Εθνικιστικό Κόμμα (BJP) του ινδουιστή υπερεθνικιστή πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

«Η κυβέρνησή σας αγνόησε αρχικά αυτή την κινητοποίηση για ένα μήνα και, τώρα που πορευόμαστε ειρηνικά, μας επιτίθεται. Γιατί;» πρόσθεσε.

Κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής συνόδου ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στην άνω βουλή του Κοινοβουλίου ο Μαλικαρτζούν Χαρτζ, κατήγγειλε τη χρήση βίας από την αστυνομία για να διαλύσει τους διαδηλωτές.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη βία για να τους φιμώσε», είπε.

«Πρόκειται εδώ για το μέλλον εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών μας»

Ο Μόντι, που μίλησε πριν από την έναρξη της συνόδου, δεν έκανε καμία αναφορά στη διαδήλωση αυτή.

Το κόμμα των "κατσαρίδων" που ξεκίνησε τον Μάιο από έναν Ινδό φοιτητή που είχε μόλις λάβει το πτυχίο του στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσπαθεί να εκφράσει την οργή που διογκώνεται στην Ινδία για τις αστοχίες και τα σκάνδαλα που σημαδεύουν συχνά τις εξετάσεις για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Τον Μάιο, απάτη προκάλεσε ακύρωση εξέτασης στην οποία είχαν συμμετάσχει περισσότεροι από δύο εκατομμύρια υποψήφιοι Ιατρικής. Η ακύρωση οδήγησε, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, στην αυτοκτονία αρκετών υποψηφίων.

Οι «κατσαρίδες», πολλαπλασίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τις συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας και προσέλκυσαν πολλούς νέους που δεν βρίσκουν δουλειά μετά το τέλος των σπουδών τους, παρά την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

«Ο Ναρέντρα Μόντι δεν μοιάζει να ανησυχεί πολύ για τους νέους της χώρας», δήλωσε σήμερα μία διαδηλώτρια, η Σούμπι Ράο, 16 ετών, που ήρθε να διαμαρτυρηθεί μαζί με πέντε συντρόφους

«Η χώρα μας αξίζει μια κυβέρνηση που να ασχολείται με το τι έχουν να πουν οι νέοι και να είναι έτοιμη να διορθώσει τα λάθη της", υπερθεματίζει ένας άλλος, ο Σουμίτ Κουμάρ, 18 ετών, που ελπίζει ότι η παρουσία του θα "συμβάλει στην αλλαγή"».

Στο κίνημα των «κατσαρίδων» συμπαραστάθηκε από την αρχή της δημιουργίας του μία προσωπικότητα της κοινωνίας των πολιτών στην Ινδία, ο Σόναμ Βαντσούκ, που ξεκίνησε απεργία πείνας στις 28 Ιουνίου για να υποστηρίξει τις διεκδικήσεις του.

Ο 59χρονος Βαντσούκ, που αφέθηκε ελεύθερος τον Μάρτιο έπειτα από εξάμηνη κράτηση γιατί είχε διαδηλώσει για την αυτονομία της περιοχής Λαντάχ στα Ιμαλάια, μεταφέρθηκε διά της βίας στο νοσοκομείο το Σάββατο από την αστυνομία καθώς η κατάσταση της υγείας του προκαλούσε όλο και μεγαλύτερη ανησυχία.

Η σύζυγός του Γκιταντζάλι Τζ. Άνγκμο, κατήγγειλε μια «παράνομη κράτηση».

Αντιδρώντας, ο ιδρυτής των «κατσαρίδων» Αμπιτζίτ Ντίπκε ανακοίνωσε ότι ξεκινάει με τη σειρά του «απεργία πείνας επ΄αόριστον».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.