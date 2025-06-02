Κολωνός: Κάηκε ολοσχερώς υπόγειο διαμέρισμα - Δείτε βίντεο

Μεγάλες διαστάσεις πήρε πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο χώρο στον Κολωνό, με συνέπεια το διαμέρισμα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην οδό Δίστομου, με περίοικους να ειδοποιούν τις Αρχές για πυκνούς καπνούς.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα που έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, και έλεγξαν τους χώρους για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα. Πάρα ταύτα, το διαμέρισμα είχε ήδη καεί σχεδόν ολοσχερώς.

Πηγή: skai.gr

