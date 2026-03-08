Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης νότια των Καλών Λιμένων - Μεταφέρθηκαν 35 άτομα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Λέμβος με 35 άτομα, μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος, εντοπίστηκε 33 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης και διασώθηκε σε επιχείρηση διάσωσης τα ξημερώματα της Κυριακής 8-3-2026.

Μια ακόμη επιχείρηση διάσωσης στήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (8-3-2026) σε θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Πιο συγκεκριμένα, λέμβος με 35 άτομα -μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος- εντοπίστηκε 33 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων του Δήμου Φαιστού.

Στην επιχείρηση συμμετείχε ναυαγοσωστικό και περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, εναέριο μέσο, όπως και φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ. Τα 35 άτομα που κατά δήλωσή τους είναι υπηκοότητας Σουδάν, μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες και εν συνεχεία αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

