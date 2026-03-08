Θεσσαλονίκη: 51χρονος πέταξε πλαστικό μπουκάλι στο γήπεδο και συνελήφθη

Χειροπέδες σε 51χρονο ημεδαπό, που πέταξε πλαστικό μπουκάλι εντός του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του 'Αρη με τον Ατρόμητο, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο άνδρας χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι με νερό εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρίς ωστόσο να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

