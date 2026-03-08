Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: 51χρονος πέταξε πλαστικό μπουκάλι στο γήπεδο και συνελήφθη

Το περιστατικό έγινε χτες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του 'Αρη με τον Ατρόμητο - Δεν τραυματίστηκε κανείς

Αγώνας

Χειροπέδες σε 51χρονο ημεδαπό, που πέταξε πλαστικό μπουκάλι εντός του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του 'Αρη με τον Ατρόμητο, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ο άνδρας χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα εκσφενδόνισε πλαστικό μπουκάλι με νερό εντός του αγωνιστικού χώρου, χωρίς ωστόσο να προκληθεί κάποιος τραυματισμός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Άρης Ατρόμητος σύλληψη Αστυνομία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark