Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε χθες το βράδυ στις Γούβες Ηρακλείου όταν πέντε νεαροί, τρεις Έλληνες και τρεις τουρίστες, κατανάλωσαν κατά λάθος υγρό πλυντηρίου αντί για ρακή. Οι νεαροί μεταφέρθηκαν επειγόντως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), όπου οι γιατροί τους διασωλήνωσαν, καθώς η κατάσταση της υγείας τους είναι εξαιρετικά σοβαρή.

Το μοιραίο μπέρδεμα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου, όπου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το καυστικό υγρό βρέθηκε σε μπουκάλι ρακής. Η κατανάλωση της χημικής ουσίας οδήγησε στη σοβαρή δηλητηρίαση των ατόμων, με δείγμα του υγρού να έχει σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση.

Συλλήψεις και έρευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretapost.gr μετά το περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή του ξενοδοχείου, καθώς ερευνάται το πώς το επικίνδυνο υγρό βρέθηκε στη διάθεση των πελατών. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού ατυχήματος. , που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.