Ηράκλειο: Αναστολή όλων των σχολικών αγώνων Λυκείων μετά το ξύλο στον αγώνα μπάσκετ

Την αναστολή, μέχρι νεωτέρας, όλων των αγώνων σχολικού πρωταθλήματος σε Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ του νομού Ηρακλείου, αποφάσισε η αρμόδια Οργανωτική Επιτροπή, με αφορμή το επεισόδιο που έγινε την Τετάρτη, μετά το πέρας του αγώνα μπάσκετ μεταξύ των 11ου Λυκείου Ηρακλείου και του Λυκείου Ν. Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το Cretalive, έχει ήδη σταλεί σχετικό ενημερωτικό σημείωμα στα σχολεία του Ηρακλείου. Όσο αφορά στην ποινή που αναμένεται να επιβληθεί στο λύκειο Ν. Αλικαρνασσού, η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ) ΔΔΕ Ηρακλείου αποφάσισε να εισηγηθεί τον αποκλεισμό όλων των ομάδων του σχολείου από το πρωτάθλημα για την τρέχουσα χρονιά. Για το επόμενο σχολικό έτος, ο αποκλεισμός θα αφορά μονάχα την ομάδα μπάσκετ του σχολείου. Στην ουσία, αποτελεί μία πρόταση από το Ηράκλειο που πρέπει να επικυρωθεί κεντρικά από την Αθήνα. Στη συνέχεια, μόλις ληφθεί η απόφαση, το σχολείο έχει 5 μέρες στη διάθεσή του μέχρι να προβεί σε τυχόν ένσταση.

Μέχρι τότε, λοιπόν, το πρωτάθλημα "παγώνει" στο Ηράκλειο για όλα τα αθλήματα.

Όπως ειπώθηκε, η όποια τιμωρία έπρεπε να είναι παραδειγματική για να μην έχουμε αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό συνέβη ενώ ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί και το σκορ ήταν υπέρ του 11ου Λυκείου.

Στο γήπεδο είχαν μείνει ελάχιστα παιδιά, και οι αθλητές ήταν στα αποδυτήρια για ντους. Τότε, μια ομάδα μαθητών-φιλάθλων από τη Ν. Αλικαρνασσό κινήθηκε απειλητικά προς τους μαθητές του άλλου σχολείου. Αμέσως, κινητοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι προπονητές που βρίσκονταν στον χώρο, σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Σοκαριστικό είναι το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου φαίνεται πως η συμπλοκή έγινε μεταξύ μεγάλου αριθμού μαθητών και έλαβε χώρα στις κερκίδες του γηπέδου.

