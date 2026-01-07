Ήχησε το βράδυ της Τετάρτης το 112 στην Ήπειρο λόγω της κακοκαιρίας.

Με εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και συναίνεση του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου εκδόθηκε και αποστάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα 112 για προσοχή στις μετακινήσεις πολιτών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων μέχρι αύριο πρωινές ώρες σε περιοχές της Ηπείρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) January 7, 2026

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Πέμπτη:

Στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά, στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας και Λευκάδας), στη δυτική και νότια Πελοπόννησο καθώς και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους, έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση. Επικράτηση τοπικά θυελλωδών ανέμων δυτικών διευθύνσεων.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Πιο αναλυτικά,

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη δυτική και τη βορειοανατολική χώρα έως και τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταγίδες.

Αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και πρόσκαιρα σε περιοχές της βορειοδυτικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, η οποία θα είναι περισσότερο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 09 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 16 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 17 βαθμούς.

Από τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Πηγή: skai.gr

