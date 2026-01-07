Λογαριασμός
Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες της Καρδίτσας: Με τα τρακτέρ στον Μπράλο από την Πέμπτη το πρωί

Οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 εντείνουν τις κινητοποιήσεις, επισημαίνοντας πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν λύνουν τα προβλήματα του κλάδου

Στολισμένο έλατο και τρακτέρ

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες της Καρδίτσας, που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65, τονίζοντας στη διάρκεια της συνέλευσης, σήμερα το απόγευμα, πως οι κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δίνουν λύσεις σε προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο και απειλούν τη βιωσιμότητά του. 

Μάλιστα αύριο θα μεταβούν με τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου, όπου στο σημείο αυτό θα αποκλείσουν την δίοδο από και προς την Αθήνα, με συναδέλφους τους από μπλόκα της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

