Ιωάννινα: Χειροπέδες σε 2 γυναίκες που ζητιάνευαν μαζί με τα μωρά τους

Συνελήφθησαν χθες, Σάββατο το πρωί στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων δύο αλλοδαπές, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τις δύο αλλοδαπές σε διαφορετικά σημεία της πόλης, όπου παρέμεναν για αρκετές ώρες, ζητώντας χρήματα από τους περαστικούς, ενώ για να προκαλέσουν το οίκτο τους, κρατούσε η κάθε μια στην αγκαλιά της βρέφος και νήπιο, αντίστοιχα, εκθέτοντάς τα σε κίνδυνο για τη ζωή τους, λόγω των αντίξοων καιρικών και εν γένει συνθηκών.

Όπως διαπιστώθηκε, αμφότερα τα ανήλικα τυγχάνουν τέκνα τής μίας εκ των κατηγορουμένων, ενώ οι δύο γυναίκες είναι συγγενείς μεταξύ τους.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Πηγή: skai.gr

