Ρέθυμνο: Χειροπέδες σε άνδρα που άρπαξε τσάντα από περίπτερο

Στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή, προχώρησαν οι αρχές στο Ρέθυμνο.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής (20/12) ένας αλλοδαπός αφαίρεσε από περίπτερο στο Ρέθυμνο την τσάντα ενός άνδρα που περιείχε προσωπικά αντικείμενα αξίας 400 ευρώ. Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων από τους αστυνομικούς, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη, ο οποίος αναζητήθηκε άμεσα εντοπίσθηκε και συνελήφθη.
Στην κατοχή του βρέθηκαν τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα οποία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης
