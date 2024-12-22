«Απόβαση» στον Θερμαϊκό έκαναν το πρωί της Κυριακής δεκάδες Αγιοβασίληδες, οι οποίοι κωπηλατώντας από το ύψος του Βασιλικού Θεάτρου μέχρι το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, προσέφεραν μοναδικό θέαμα στους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο του thestival.gr, οι Αγιοβασίληδες δεν πήγαν με έλκηθρο αλλά… με κανό στη Θεσσαλονίκη, μοιράζοντας ευχές και χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους που απολάμβαναν τη βόλτα τους με σύμμαχο τον καλό καιρό.

Κωπηλάτες όλων των ηλικιών, από 18 ετών έως και αρκετά μεγαλύτεροι, ντύθηκαν στα κόκκινα και έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στον Θερμαϊκό. Μικροί και μεγάλοι έσπευσαν να φωτογραφίσουν τους πρωτότυπους Αγιοβασίληδες αλλά και να φωτογραφηθούν μαζί τους, έχοντας μπει για τα καλά στο κλίμα των Χριστουγέννων!

Σημειώνεται, πως φέτος η διοργάνωση έγινε υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, ενώ η όμορφη δράση διαδραματίστηκε στο πλαίσιο του 4oυ SANTA SUP.

