Πάρος: Συνελήφθησαν 5 ανήλικοι για την επίθεση σε δύο αδέρφια - Εμπλέκονται άλλοι 5 νεαροί

Συνελήφθησαν χθες στην Πάρο, πέντε ανήλικοι ηλικίας 14 έως 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε ποινική δικογραφίας για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορίας, οπλοχρησίας, πρόκλησης απλής και επικίνδυνης σωματικής βλάβης εξύβρισης, και απειλής.

Στην υπόθεση εμπλέκονται άλλοι πέντε νεαροί, από τους οποίους τρία αγόρια και δυο κορίτσια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της Παρασκευής σε πλατεία χωριού στην Πάρο δεκαμελής ομάδα νεαρών αφού διαπληκτίστηκε, για ασήμαντη αφορμή, με δύο αδέρφια ηλικίας 23, 33 ετών, ένας από τους ανήλικους δράστες τραυμάτισε δύο φορές με σουγιά τον 23χρονο στην αριστερή πλευρά του θώρακα, ακολούθησε συμπλοκή με τον 33χρονο και τράπηκαν σε φυγή.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας του νησιού για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ για τον 23χρονο κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για περαιτέρω νοσηλεία.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια της έρευνας βρέθηκε και κατασχέθηκε ο σουγιάς, που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν διαδοχικά ο 16χρονος που τον χρησιμοποίησε, ένας 15χρονος που τον βοήθησε να διαφύγει από το σημείο και άλλοι τρεις ηλικίας 14, 14 και 16 ετών που συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Οι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 16 και 15 ετών, θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και συνέργειας σ' αυτή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως τα στοιχεία των υπολοίπων εμπλεκομένων και ο βαθμός συμμετοχής τους στο περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

