Στην Κέρκυρα μεταβαίνει κλιμάκιο της ΑΑΔΕ ώστε να ξεκινήσει έρευνα στη ΔΟΥ με σκοπό να εντοπιστούν ενδεχομένως κι άλλες περιπτώσεις εκβιασμών.

Οι έρευνες για τη δράση της οργάνωσης συνεχίζονται ενώ άκρως αποκαλυπτικοί είναι οι μεταξύ τους διάλογοι.

Οι τέσσερις εφοριακοί και ο λογιστής, που εμπλέκονται σε εκβιασμούς, δωροληψίες και χρηματισμό, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά από επιχειρηματίες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Επίσης, στο κατηγορητήριο υπάρχουν ακόμη 4 άτομα.

Αρχηγός της σπείρας εκβιαστών φέρεται να είναι ο υποδιευθυντής της εφορίας και τουλάχιστον 10 περιπτώσεις εκβιασμών έχουν αποκαλυφθεί από το Μάιο. Ένας ακόμη εφοριακός κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος και τρεις πολίτες για δωροδοκία υπαλλήλου.

Τη Δευτέρα θα υπάρξει εξειδίκευση των κατηγοριών από τον Ανακριτή, ενώ αναμένεται να μεταβεί στην Κέρκυρα κλιμάκιο της ΑΑΔΕ για να ξεκινήσει έρευνα στην ΔΟΥ

Δεν απικλείεται να εντοπιστούν ενδεχομένως κι άλλες περιπτώσεις εκβιασμών.

