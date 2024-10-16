Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση φωτιάς σε περιοχή του Δ. Μαλεβιζίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου , για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε πρόχειρη κατασκευή, σε παραλιακή περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για σημείο στη θέση Παναγιά, σε σχετικά κοντινή απόσταση από ιδιωτικό οικισμό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότερα από πέντε οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.