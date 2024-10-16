Λογαριασμός
Ηράκλειο: Σε εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής για κατάσβεση φωτιάς σε περιοχή του Δ. Μαλεβιζίου

Πρόκειται για σημείο στη θέση Παναγιά, σε σχετικά κοντινή απόσταση από ιδιωτικό οικισμό

Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου , για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε πρόχειρη κατασκευή, σε παραλιακή περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για σημείο στη θέση Παναγιά, σε σχετικά κοντινή απόσταση από ιδιωτικό οικισμό. Στην επιχείρηση συμμετέχουν περισσότερα από πέντε οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ οι δυνάμεις ενισχύονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Φωτιές Ηράκλειο Κρήτης
