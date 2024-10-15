Κως: Νεκρός 42χρονος εν ώρα εργασίας

Τη ζωή του έχασε από ηλεκτροπληξία 42χρονος εργαζόμενος ως συντηρητής ξενοδοχείου στην Καρδάμαινα της Κω.

Ο άτυχος 42χρονος, με καταγωγή από τη Ρόδο, ενώ εκτελούσε εργασίες, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ν. Αιγαίου, υπέστη ηλεκτροπληξία και διακομίστηκε άμεσα το μεσημέρι της Τρίτης 15 Οκτώβρη στο Νοσοκομείο Κω, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Σε κάθε περίπτωση, τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα διαλευκανθούν από τα στοιχεία που θα συλλεχθούν για την υπόθεση.

Οπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού.

Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

