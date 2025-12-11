Νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης στο σπίτι του στα Ιωάννινα βρέθηκε τις πρωινές ώρες χθες, Τετάρτη ένας 34χρονος.

Ο θάνατος του 34χρονου έγινε αντιληπτός όταν ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί του και ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα Ιωαννίνων.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο σπίτι παρουσία του ιδιοκτήτη από ανασφάλιστο παράθυρο βρήκαν τον νεαρό άνδρα νεκρό σε προχωρημένη σήψη.

Ο θάνατός του αντιμετωπίστηκε ως αιφνίδιος. Για την υπόθεση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής για τα ακριβή αίτια του θανάτου του νεαρού άνδρα.

