Live η συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Η κατάθεση του «Φραπέ»

Σε απευθείας μετάδοση από τη Βουλή πραγματοποιείται σήμερα η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία εξετάζει όλα τα ζητήματα γύρω από τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων. Σήμερα έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας ο αγροτοσυνδικαλιστής Γεώργιος Ξυλούρης - γνωστός ως «Φραπές» - ενώ αναμένεται να συζητηθεί και η πιθανή παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών της Επιτροπής και υποβολής του πορίσματός της.

Περίπου ένα μήνα μετά την πρώτη του κλήση στην Εξεταστική, ο Γεώργιος Ξυλούρης θα περάσει ξανά το κατώφλι της αίθουσας 223. Ο Ξυλούρης θεωρείται ένας από τους κεντρικούς αρνητικούς πρωταγωνιστές στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίως λόγω της συμμετοχής του στους «καυτούς» διαλόγους των νόμιμων επισυνδέσεων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αγροτικές επιδοτήσεις του οργανισμού.

Δείτε Live την Εξεταστική:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.