Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων

Άνοιξε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024, η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους των voucher για την ένταξη σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της περιόδου 2024-2025, κατόπιν έκδοσης της σχετικής κοινής απόφασης των Υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τo πρόγραμμα αφορά περισσότερα από 173 χιλιάδες παιδιά, ενώ υπάρχαι αυξημένη μοριοδότηση στις πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.

Η υποβολή των αιτήσεων και των αντίστοιχων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) www.eetaa.gr, www.paidikoi.eetaa.gr, από σήμερα, 11 Ιουλίου 2024 έως την 1η Αυγούστου 2024, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ξεκινώντας ως ακολούθως:

11/7/2024 – 14/7/2024 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2.

15/7/2023 – 17/7/2024 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.

18/7/2023 – 20/7/2024 για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.

21/7/2023 – 01/8/2024 για όλα τα ΑΦΜ.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Μέριμνα μας είναι και φέτος να μην μείνει κανένα παιδί - με πλήρη αίτηση - εκτός βρεφονηπιακού σταθμού. Γι’ αυτό το Υπουργείο μας πληρώνει ποσό μεγαλύτερο των 360 εκ. ευρώ για την κάλυψη 173.000 vouchers, για βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ τυπικής ανάπτυξης και ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία. Λύσαμε και το πρόβλημα με τα vouchers για τα άτομα με αναπηρία άνω των 22 ετών και τη συμμετοχή τους στα ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία. Προβλέψαμε αυξημένη μοριοδότηση για πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Πίσω από κάθε παιδί που βρίσκει τη θέση του, στον παιδικό σταθμό, στα ΚΔΑΠ και στα ΚΔΑΠ Ατόμων με Αναπηρία υπάρχει μια οικογένεια στην οποία επιλύουμε ένα ουσιαστικό πρόβλημα φροντίδας και εκπαίδευσης. Βοηθάμε έτσι και στηρίζουμε τους εργαζόμενους γονείς, αλλά και άνεργους γονείς να διεκδικήσουν την επιστροφή τους στην εργασία με λιγότερο άγχος που θα αφήσουν τα παιδιά τους. Η υποστήριξη της οικογένειας είναι η δική μας αποστολή ως Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Από σήμερα έως και την 1η Αυγούστου καλώ τους γονείς να μπουν και να κάνουν εγκαίρως τις αιτήσεις τους.»

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/τ.Β΄/αρθ.φ.4056/10-07-2024), ο προϋπολογισμός είναι φέτος αυξημένος και ανέρχεται στα 361,2 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περισσότερους από 173.500 δικαιούχους γονείς όλων των δομών, όπως βρεφονηπιακών σταθμών (ηλικίας από 2 μηνών έως 4 ετών), Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης και για παιδιά με Αναπηρία.



Ειδικότερα, το voucher σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας, ενισχύεται κατά 1,5 εκατ. ευρώ και ανέρχεται στα 51,5 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα περίπου 1.100 επιπλέον βρέφη και παιδιά να μπορέσουν να λάβουν voucher για τους σταθμούς και 750 παιδιά για τις δομές ΚΔΑΠ τυπικής ανάπτυξης. Για Άτομα με Αναπηρία άνω των 22 ετών διατηρείται η κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων και εκτιμάται ότι επιπλέον 1,7 εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε voucher ΚΔΑΠ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 361,2 εκατ. ευρώ ως εξής:

291.200.000 € από το εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος ΠΔΕ

70.000.000 € τακτικός προϋπολογισμός Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (έναντι των 50 εκ. + 18,5 εκ της περασμένης περιόδου)

Ο παραπάνω συνολικός προϋπολογισμός θα καλύψει περίπου 173.500 ωφελούμενους όλων των δομών, ως εξής:

Το σύνολο των αιτήσεων σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

καθώς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας (που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του προγράμματος): εκτίμηση 110.000 ωφελούμενα βρέφη και παιδιά όλων των κατηγοριών

Το σύνολο των αιτήσεων Ατόμων με Αναπηρία για δομές ΚΔΑΠΑμεΑ: εκτίμηση 9.500 ωφελούμενων

Περί τις 54.000 παιδιά σε δομές ΚΔΑΠ.



Όσον αφορά στο εισοδηματικό κριτήριο, σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται:

α) Έως 36.000€ για τους σκοπούς κάλυψης συμμετοχής όλων των κατηγοριών Δομών, προκειμένου για τη λήψη πλήρους voucher, ως εξής:

Έως 27.000€ για οικογένειες που έχουν έως δύο (2) παιδιά,

Έως 30.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

Έως 33.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

β) Έως 42.000€ ΜΟΝΟ για τη συμμετοχή στις κατηγορίες δομών βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας (Α1, Α2, Β1 και Β2) προκειμένου για τη λήψη voucher μειωμένης αξίας, ως εξής:

Έως 36.000€ για οικογένειες που έχουν έως τρία (3) παιδιά,

Έως 39.000€ για οικογένειες που έχουν έως τέσσερα (4) παιδιά, και τις

Έως 42.000€ για οικογένειες που έχουν από πέντε (5) παιδιά και άνω.

Σύστημα μοριοδότησης

Επίσης, φέτος, για πρώτη φορά προσφέρονται αυξημένα μόρια στην τρίτεκνη, πολύτεκνη και μονογονεϊκή οικογένεια και αντί για 40 μόρια που λάμβαναν πέρυσι, φέτος θα λάβουν 50 μόρια. Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν το παραπάνω εισοδηματικό κριτήριο μοριοδοτούνται με βάση:

