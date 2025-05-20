Μια συγκλονιστική ανάρτηση στα social media έκανε η Ιωάννα Παλιοσπύρου με αφορμή τη συμπλήρωση 5 ετών από την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε δύο φωτογραφίες στις οποίες δείχνει πώς ήταν το πρόσωπό της πριν από την επίθεση και τις συνόδευσε με συγκινητικά λόγια.

Η ανάρτησή της:

Πέρασαν 5 χρόνια και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Μου φαίνεται σαν ψέμα. Δεν θα χωρέσει ποτέ στο κεφάλι μου. Κόντεψα να πεθάνω για το τίποτα. Εχω πονέσει τόσο πολύ, τόσο άδικα. Εχω πει πως δεν στέκομαι στο «Γιατί σε εμένα;» Αλλά μόνο για σήμερα, θα κάνω μια εξαίρεση. Τόση βία, τοσος φθόνος.. γιατί; Νοσταλγώ το οικείο μου, το δικό μου και την ανεμελιά της ψυχής μου, αυτή περισσότερο. Πως γίνεται να ξεγράψει το τραύμα? Μήπως κάποιος γνωρίζει τον τρόπο να γυρίσει πίσω το χρόνο? Τώρα χρειάζομαι αυτά τα 10 λεπτά για εμένα.

Σε αγαπώ.🫶🏼

Σε τιμώ.🙏🏼

Μου λείπεις.💔

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.