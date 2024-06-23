Πρωταγωνιστεί η Ελλάδα στις ελεύσεις τουριστών από Αυστραλία, Καναδά και ΗΠΑ, καθώς σε αυτές τις αγορές οι ελληνικοί προορισμοί βρίσκονται στο top 15 για ταξίδια στο εξωτερικό. Μάλιστα για αυτόν τον λόγο οι εν λόγω αγορές θεωρούνται σαφώς πιο υποσχόμενες σε σχέση με άλλες αντίστοιχες, μακρινές αγορές εκτός Ευρώπης, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Η παραπάνω διαπίστωση προκύπτει από μελέτη του INΣETE για «Το προφίλ σημαντικών αγορών του ελληνικού τουρισμού» για μη ευρωπαϊκές αγορές και συγκεκριμένα τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία και την Αυστραλία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι αγορές συνολικά το 2019 και το 2023, εισέφεραν τουλάχιστον το 11% των συνολικών εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού.

Σχετικά με τις χώρες που οι υπό μελέτη αγορές σκέφτονται να επισκεφθούν τους επόμενους 12 μήνες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 10η θέση για την αγορά της Αυστραλίας (με 10%), στην 11η θέση για την αγορά του Καναδά (με 8%) και στην 12η θέση για την αγορά των ΗΠΑ (με 9%). Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ και τον Καναδά, η διαφορά σε προτίμηση μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που προηγούνται κατά μια ή δυο θέσεις είναι ελάχιστη, μόλις 1 ποσοστιαία μονάδα.

Εκτός top-15 η Ελλάδα από τις αγορές της Κίνας και της Ινδίας

Αναφορικά με τις αγορές της Κίνας και της Ινδίας, η Ελλάδα βρίσκεται εκτός top-15, στην 33η και 39η θέση αντίστοιχα, καθώς οι αγορές αυτές έχουν στις πρώτες θέσεις προτίμησης, κυρίως, ασιατικούς προορισμούς. Για τους Αμερικανούς, στην πρώτη θέση είναι το Μεξικό, για τους Καναδούς οι ΗΠΑ, για τους Κινέζους και τους Ινδούς η Σιγκαπούρη και για τους Αυστραλούς η Νέα Ζηλανδία. Τους επόμενους 12 μήνες σκοπεύει να κάνει διακοπές στο εξωτερικό το 57% των Αμερικανών, ενώ τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλότερα στις άλλες αγορές, με τον Καναδά να είναι στο 71%, την Κίνα στο 63%, την Ινδία στο 71% και την Αυστραλία στο 68%.

Αμερικανοί, Καναδοί, Κινέζοι, Ινδοί και Αυστραλοί επιλέγουν αξιοθέατα και φύση στις διακοπές τους

Ως προς τα κίνητρα για ταξίδια, η «απόλαυση και η χαλάρωση» είναι το βασικότερο κίνητρο για τη μεγάλη πλειοψηφία, από το 53% των Ινδών μέχρι το 67% των Αυστραλών, ενώ ακολουθεί η εμπειρία ενός νέου μέρους ή πολιτισμού με ποσοστά μεταξύ 43% και σχεδόν 50%. Για τους Κινέζους η σειρά είναι αντίστροφη με το 44% να έχει ως βασικό κίνητρο την εμπειρία ενός νέου μέρους ή πολιτισμού και ως δεύτερο την απόλαυση / χαλάρωση με 42%. Σχετικά με το είδος των διακοπών στο εξωτερικό τους επόμενους 12 μήνες, ή το είδος των διακοπών ευρύτερα που προτιμούν οι υπό μελέτη αγορές, έχει ενδιαφέρον ότι δεν μονοπωλεί το προϊόν «Ήλιος και Θάλασσα», όπως προτιμάται σε μεγάλο ποσοστό στην Ελλάδα, αλλά ξεχωρίζουν και τα ταξίδια σε αξιοθέατα ή ακόμη και η προτίμηση για ταξίδια στη φύση, ιδιαίτερα για Ινδούς και Κινέζους. Ειδικότερα, την παραλία προτιμά το 32% των Αμερικανών, το 35% των Καναδών, το 32% των Κινέζων, το 32% των Ινδών και το 30% των Αυστραλών. Ταξίδι για να δουν αξιοθέατα προτιμούν το 33% των Αμερικανών, το 33% των Καναδών, το 23% των Κινέζων, το 25% των Ινδών και το 39% των Αυστραλών. Ταξίδι στη φύση προτιμούν το 25% των Αμερικανών, το 28% των Καναδών, το 38% των Κινέζων, το 43% των Ινδών και το 26% των Αυστραλών.

1 στους 3 Αμερικανούς (34%) προτιμά ταξίδι με διάρκεια άνω των 7 ημερών

Αναφορικά με τη διάρκεια του ταξιδιού τους επόμενους 12 μήνες, η προτίμηση είναι κυρίως σε ταξίδια μεγάλης ή μεσαίας διάρκειας, με ενδεικτικά 1 στους 3 Αμερικανούς (34%) να προτιμά ταξίδι με διάρκεια άνω των 7 ημερών, όπως και περισσότεροι από 4 στους 10 Καναδούς (43%) και από 6 στους 10 Αυστραλούς (62%).

Πόσα χρήματα θα ξοδεύσουν στην Ελλάδα

Ως προς το ποσό που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν για διαμονή ανά διανυκτέρευση ανά άτομο (συμπεριλαμβανομένων φόρων), είναι μεγάλη η απόσταση προς τα κάτω που χωρίζει τους Ινδούς από τις άλλες εθνικότητες. Συγκεκριμένα, έως 110 δολάρια ΗΠΑ προτίθεται να δαπανήσει το 25% των Αμερικανών, το 29% των Καναδών, το 33% των Αυστραλών, το 55% των Κινέζων και το 81% των Ινδών. Από 111 έως 180 δολάρια ΗΠΑ, σκοπεύει να δαπανήσει το 31% των Αμερικανών, το 36% των Καναδών, το 25% των Αυστραλών, το 31% των Κινέζων και το 15% των Ινδών. Αντίστοιχα, πάνω από 180 δολάρια ΗΠΑ, προτίθενται να ξοδέψουν το 38% των Αμερικανών, το 24% των Καναδών, το 35% των Αυστραλών και το 13% των Κινέζων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.