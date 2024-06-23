Τρία άτομα απομακρύνθηκαν από διαμερίσματα πολυκατοικίας μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου επί της οδού Νεοσοίκων, στον Πειραιά.

Από τον 5ο όροφο απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική ένα κορίτσι, ενώ από τον 4ο απεγκλωβίστηκαν μια γυναίκα με το παιδί της.

Ελαφρά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης δυο πυροσβέστες.

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.