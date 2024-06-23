Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Φρεαττύδα - Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί

Ελαφρά τραυματίστηκαν δυο πυροσβέστες

Φωτιά

Τρία άτομα απομακρύνθηκαν από διαμερίσματα πολυκατοικίας μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου επί της οδού Νεοσοίκων, στον Πειραιά. 

Από τον 5ο όροφο απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική ένα κορίτσι, ενώ από τον 4ο απεγκλωβίστηκαν μια γυναίκα με το παιδί της. 

Ελαφρά τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρόσβεσης δυο πυροσβέστες. 

Στο σημείο έσπευσαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά διαμέρισμα Πειραιάς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark