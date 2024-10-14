Την Παρασκευή και το Σάββατο, 18 και 19 Οκτωβρίου 2024, εκπρόσωποι 190 επιχειρήσεων θα βρίσκονται στην εκδήλωση «Ημέρες Καριέρας» που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στην Αθήνα, αναζητώντας ανθρώπινο δυναμικό για περισσότερες από 6.000 θέσεις εργασίας.

Η είσοδος στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου (Δωδεκανήσου 106, Περιστέρι 121 34), από τις 10:00 έως τις 18:00, είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-Athina-okt2024.

Οι αναζητούντες εργασία θα έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού, με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, να εντοπίσουν τις πιο περιζήτητες ειδικότητες και να δώσουν το βιογραφικό τους σε όσες από τις επιχειρήσεις τούς ενδιαφέρουν.

Μάλιστα, επειδή θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν επιτόπου πολλές συνεντεύξεις εργασίας, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε να έχουν μαζί τους αρκετά αντίγραφα του βιογραφικού σημειώματός τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι «Ημέρες Καριέρας» της Αθήνας δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα στις εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν, να υλοποιήσουν επιτόπιες αρχικές συνεντεύξεις εργασίας και να συγκεντρώσουν σημαντικό αριθμό βιογραφικών, ώστε να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό.

Η λίστα με τις θέσεις εργασίας, τις ειδικότητες και τις επιχειρήσεις, βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ σε ειδικό χώρο (info corner).

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr.

