Ανήλικη αθλήτρια κατήγγειλε ιδιοκτήτη γυμναστηρίου στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση κατ' εξακολούθηση

Στο αυτόφωρο με την κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου, κατ' εξακολούθηση παραπέμφθηκε ο 31χρονος, μετά από την καταγγελία 17χρονης κοπέλας

ανηλικη

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί, με την αυτόφωρη διαδικασία, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, 31 ετών, που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 17χρονης αθλήτριάς του ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά, κατ' επανάληψη, κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφει τρία περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που συνέβησαν από τα τέλη του περασμένου μήνα, σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου, κατ' εξακολούθηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: σεξουαλική παρενόχληση ανήλικη Θεσσαλονίκη
