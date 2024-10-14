Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί, με την αυτόφωρη διαδικασία, ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, 31 ετών, που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία 17χρονης αθλήτριάς του ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά, κατ' επανάληψη, κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιγράφει τρία περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης που συνέβησαν από τα τέλη του περασμένου μήνα, σε περιοχή έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Εις βάρος του, η εισαγγελέας ποινικής δίωξης απήγγειλε κατηγορία για κατάχρηση ανηλίκου, κατ' εξακολούθηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

