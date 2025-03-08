Σήμερα, 8 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, και η κυρία Ειρήνη Θαλασσέλλη γιορτάζει αυτήν την ημέρα με τα οκτώ παιδιά της, το ένα, μάλιστα, δεν είναι ούτε ενός μηνός, στο τοπικό κοινοτικό συμβούλιο του χωριού της, της χτυπημένης από τον σεισμό του 2017 Βρίσας, όπου έχει εκλεγεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων και στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου του Πολιχνίτου, όπου είναι πρόεδρος.

Η μεγάλη οικογένειά της, όπως λέει η κ. Θαλασσέλλη, «είναι η πηγή της χαράς και της δύναμής μας να ξεπερνάμε τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε». «Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά τόσα χρόνια τώρα έχω μάθει να διαχειρίζομαι τις δυσκολίες. Σε όσους, δε, με ρωτάνε πώς τα καταφέρνω με όλα αυτά απαντώ "μ' αρέσουν τα παιδιά"», αναφέρει η ίδια στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Η οικογένειά μας είναι σαν ένα μικρό χωριό», σημειώνει συστήνοντάς μας τα παιδιά της. Η Λουκία 21, η Μαρία 20, ο Παναγιώτης 13, η Χριστίνα 11, ο Στρατής 10, ο Στέλιος 7, ο Κωνσταντίνος 4 και το μωρό μόλις 23 ημερών. «Είναι μια καθημερινή περιπέτεια ετούτο το μικρό χωριό, γεμάτη φροντίδα, γέλια αλλά και κάποιες φορές χάος! Βέβαια, τα μεγάλα παιδιά δεν είναι πλέον διαρκώς μαζί μας καθώς σιγά-σιγά ανοίγουν τα δικά τους φτερά», προσθέτει.

Την ίδια ώρα, με τον σύζυγό της, Γιάννη Παππά, τον «βράχο» της όπως τον αποκαλεί στα ελαιοκτήματα και στα κηπευτικά, σχεδιάζουν την επέκταση των δραστηριοτήτων της με μία θερμοκηπιακή μονάδα.

Όσον αφορά τη ζωή της σαν αγρότισσα τονίζει: «Η αγροτική ζωή απαιτεί σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Οι καιρικές συνθήκες, οι οικονομικές πιέσεις και η ανάγκη για συνεχή εκσυγχρονισμό είναι μεγάλες προκλήσεις. Τα τελευταία χρόνια, στο χωριό μου, τη Βρίσα, έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές. Ο σεισμός του 2017 μάς σημάδεψε, ενώ ακολούθησε και η μεγάλη πυρκαγιά στη Βρίσα και στα Βατερά, που έπληξε περισσότερα από 20 κτήματα. Αν σε αυτά προστεθούν και τα γνωστά προβλήματα της ελαιοπαραγωγής, όπως η μειωμένη παραγωγή και οι χαμηλές τιμές, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα με τη δουλειά μου. Όμως, δεν το βάζουμε κάτω. Επιμένουμε να μένουμε εδώ, να επενδύουμε στον τόπο μας και να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα. Γι' αυτό και σχεδιάζουμε τώρα τη θερμοκηπιακή μονάδα, για να δώσουμε νέα πνοή στην περιοχή».

«Δεν έχω επιτρέψει στον ευατό μου να αντιμετωπίσω κάποιο εμπόδιο επειδή είμαι γυναίκα» συνεχίζει και συμπληρώνει: «Το να είσαι μητέρα οκτώ παιδιών, να δουλεύεις τη γη και να συμμετέχεις στα κοινά απαιτεί συνεχή ισορροπία. Υπάρχουν μέρες που νιώθω ότι δεν προλαβαίνω τα πάντα, ότι κάτι μένει πίσω. Όμως, δεν τα παρατάω. Οι στιγμές αισιοδοξίας και η χαρά που παίρνω από την οικογένεια και τη δουλειά μου είναι αυτές που με κρατάνε όρθια».

Όσον αφορά τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η κ. Θαλασσέλλη είναι ξεκάθαρη: «Θέλω να πω σε όλες να πιστεύουν στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους. Είτε μέσα από την οικογένεια είτε μέσα από τη δουλειά είτε μέσα από την κοινωνική δράση, η συμβολή μας είναι ανεκτίμητη. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε η μία την άλλη και να προχωράμε με δύναμη και αισιοδοξία. Οι γυναίκες έχουμε τεράστια δύναμη μέσα μας και δεν είμαι εγώ η εξαίρεση. Όλες μας είμαστε δυνατές. Μη φοβάστε, λοιπόν, να κυνηγήσετε αυτό που θέλετε. Και μη διστάζετε να μιλάτε για ό,τι σας ενοχλεί. Μη φοβάστε τις αλλαγές. Κι όταν πρέπει να φεύγετε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.