Θεσσαλονίκη: Πορεία για την Ημέρα της Γυναίκας - Βίντεο

Πορεία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που τιμάται σήμερα, 8 Μαρτίου, πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη της Συνέλευσης Γυναικών 8 Μάρτη, σωματεία και συλλογικότητες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι διαδηλωτές κρατούν πανό με τη φράσεις όπως «Αγώνες φεμινιστικοί για την ελευθερία, οξυγόνο και ζωή» και φωνάζουν συνθήματα κατά των γυναικοκτονιών, του σεξισμού και του φασισμού αλλά και υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στο άγαλμα Βενιζέλου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία στο κέντρο της πόλης.

Σε δηλώσεις της η συντονίστρια της Συνέλευσης Γυναικών 8 Μαρτη, Γιάννα Γαϊτάνη ανέφερε πως «Διαδηλώνουμε για τα δικαιώματα των γυναικών. Ο φεμινισμός δεν είναι πολυτέλεια είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή. Αγώνας για τα δικαιώματα όλης της κοινωνίας» και τόνισε πως «διεκδικούμε κράτος πρόνοιας που μας απελευθερώνει από την απλήρωτη εργασία, μισθούς και συντάξεις αξιοπρεπείς, σεβασμό απέναντι στη βία, πολιτικές πρόληψης για να μην οδηγούμαστε στις γυναικοκτονίες».

Τέλος συμπλήρωσε πως «οι αγώνες του κόσμου για τα Τέμπη δείχνουν πως αν ενωθούμε μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα».

