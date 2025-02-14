Με τον πλέον τραγικό τρόπο κόπηκε το νήμα της ζωής για έναν 52χρονο σήμερα το μεσημέρι στη Μελίκη Ημαθίας, σύμφωνα με το voria.gr.

Ο άνδρας βγήκε στην αυλή του σπιτιού του για να πάρει οικοδομικά υλικά από υπόστεγο που βρισκόταν στο σημείο.

Τότε το υπόστεγο υποχώρησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει μαζί με άλλα αδρανή υλικά τον 52χρονο τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα ωστόσο ήταν αργά.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Βέροιας.

Πηγή: skai.gr

