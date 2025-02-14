Λογαριασμός
Τραγωδία στην Ημαθία: 52χρονος καταπλακώθηκε από υπόστεγο στην αυλή του σπιτιού του

Το υπόστεγο υποχώρησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει μαζί με άλλα αδρανή υλικά τον 52χρονο τραυματίζοντάς τον θανάσιμα

ΕΚΑΒ

Με τον πλέον τραγικό τρόπο κόπηκε το νήμα της ζωής για έναν 52χρονο σήμερα το μεσημέρι στη Μελίκη Ημαθίας, σύμφωνα με το voria.gr.

Ο άνδρας βγήκε στην αυλή του σπιτιού του για να πάρει οικοδομικά υλικά από υπόστεγο που βρισκόταν στο σημείο.

Τότε το υπόστεγο υποχώρησε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καταπλακώσει μαζί με άλλα αδρανή υλικά τον 52χρονο τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες και απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα ωστόσο ήταν αργά.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργούν οι αστυνομικοί του ΑΤ Βέροιας.

