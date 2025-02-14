Τη λήψη προληπτικών μέτρων από τις 13/2 σε λιμάνια της Σαντορίνης λόγω της τρέχουσας σεισμικής δραστηριότητας αποφάσισε το λιμεναρχείο της Θήρας.

Προς αποτροπή κινδύνου για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, επισκεπτών, επιβατών και δραστηριοποιούμενων στην περιοχή προσώπων, στον λιμένα Αθηνιό, στον λιμένα όρμου Αμμουδίου, στον λιμένα όρμου Φηρών, στον λιμένα Κόρφου ν. Θηρασίας και στον όρμο Αρμένης, ανακοινώθηκαν τα εξής:

Η αποφυγή πρόσβασης και παραμονής στον λιμένα Αθηνιό ν. Θήρας, με εξαίρεση τις ώρες κατάπλου απόπλου πλοίων. Η αποφυγή πρόσβασης και παραμονής στον λιμένα όρμου Αμμουδίου ν. Θήρας, στον λιμένα όρμου Φηρών ν. Θήρας, στον όρμο Αρμένης ν. Θήρας και στον λιμένα Κόρφου ν. Θηρασίας. Η απαγόρευση κατάπλου όλων των τύπων πλοίων, σκαφών και πλωτών ναυπηγημάτων στους λιμένες και όρμους της παραγράφου (2) της παρούσας, πλην των περιπτώσεων κατεπείγουσας ανάγκης μόνον κατόπιν έγκρισης της Λιμενικής Αρχής Θήρας. Λόγω της απαγόρευσης κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Όρμου Αθηνιού - Φηρών - Περίσσας για οχήματα μήκους άνω των 12,00μ. και άνω των 45 τόνων σύμφωνα με Απόφαση της Δ/νσης Αστυνομίας Κυκλάδων, σε περίπτωση που οχήματα με τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά εκφορτωθούν από επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία στον λιμένα Αθηνιό ν. Θήρας, θα προωθούνται στην ενδοχώρα μετά από συνεννόηση με τα στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θήρας που εκτελούν υπηρεσία στον υπόψη λιμένα. Η λήψη μέτρων ασφαλούς πρόσδεσης - αγκυροβολίας από ιδιοκτήτες - κυβερνήτες ορμούντων σκαφών και πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Θήρας.

Η άμεση ετοιμότητα:

α) Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας ως φορέα Διαχείρισης λιμένων για την παροχή συνδρομής, εφόσον απαιτηθεί, με υλικοτεχνικά μέσα.

β) Των ιδιοκτητών - κυβερνητών λαντζών, αλιευτικών σκαφών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και ενημέρωση ως προς την αναμενόμενη εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και φαινομένων, τόσο για την ασφάλεια των ιδίων όσο και των επιβατών που φέρουν και για παροχή συνδρομής, εφόσον απαιτηθεί.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι παραβάτες, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

