Συνεχίζονται για δεύτερη μέσα σήμερα οι έρευνες της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, η οποία ξεκίνησε χτες, μετά από εντολή για προκαταρκτική εξέταση, από τον εποπτεύοντα εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Δημήτρη Γκύζη.

Η έρευνα αφορά σε όλες τις επιδοτήσεις που δόθηκαν τη χρονική περίοδο από το 2019-2024, κυρίως, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος, σχετικά με την χορήγηση επιδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας, μαζί με ειδική ομάδα του Τμήματος Ψηφιακών πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αντιγράφουν όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία της βάσης δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, καθώς δεν μπορούσαν οι αστυνομικοί να κατασχέσουν όλο το σύστημα, γιατί δεν θα μπορούσαν να εργαστούν οι υπάλληλοι.

Στη συνέχεια, όλο το υλικό θα εξεταστεί από την Οικονομική Αστυνομία και θα γίνει έλεγχος σε όσους εμφανίζονται δικαιούχοι και πήραν μεγάλες επιδοτήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες ήταν με νόμιμο τρόπο, ή αν έχουν διαπράξει απάτες, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα.

Παράλληλα,μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αντιγραφής, ο χώρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φρουρείται επί 24ώρου βάσεως, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δε θα υπάρξει η παραμικρή διαγραφή ή αλλοίωση στοιχείων.

Η έφοδος στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε έπειτα από παραγγελία του εισαγγελέα, με εντολή να διερευνηθούν όλα τα στοιχεία προκειμένου να συγκεντρωθούν αποδείξεις και ΑΦΜ για απάτες, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα, μέσω παράνομων επιδοτήσεων

Η διαδικασία χαρακτηρίζεται από πλήρη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ -όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές- οι έλεγχοι θα έχουν συνέχεια, έως ότου εντοπιστούν όλοι όσοι έχουν εισπράξει παρανόμως κοινοτικές ενισχύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

