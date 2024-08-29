Ηλεία: Τρία κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου

Σε συναγερμό βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ηλείας από χθες, μετά την ειδοποίηση που είχαν από τον ΕΟΔΥ για τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα του Ιού του Δυτικού Νείλου, ένα στο δήμο Ήλιδας και δύο στον δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης, με τα πρωτόκολλα υγείας να έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και τους ιθύνοντες να ζητούν από τους πολίτες να μην υπάρξει πανικός και να τηρούν πιστά αυτά που θα τους αναφέρει ο ιατρικός κόσμος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφ. «Πατρίς» τα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Κουρούτα, στα Λεχαινά και στην περιοχή της Μανωλάδας.

Στα συγκεκριμένα δύο κρούσματα εστίασε η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Άννα Μαστοράκου, η οποία ενημερώθηκε χθες το πρωί από τον ΕΟΔΥ για την ύπαρξη δυο κρουσμάτων στους παραπάνω δήμους. Σε επίπεδο Περιφέρειας, τόνισε πως ήδη τρέχει διαγωνισμός για την καταπολέμηση των κουνουπιών και υπήρξε χθες άμεση επικοινωνία με την ανάδοχο εταιρεία που διενεργεί τους ψεκασμούς προκειμένου να δρομολογήσει ψεκασμούς στις περιοχές ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Δήμο. Παράλληλα, έγινε και μια ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ σε επίπεδο δήμων, αναλύοντάς τους όλα όσα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα.

Τα ζητούμενα από πολίτες, Ιατρικούς Συλλόγους και Δήμους

Σε ,ότι αφορά τους πολίτες, η κ. Μαστοράκου ζήτησε αρχικά από τους πολίτες να λάβουν ατομικά μέτρα προστασίας κατά των κουνουπιών, έχοντας το σπίτι τους καθαρό, να μην κρατούν απορρίμματα για μέρες και να μην επιτρέπουν να υπάρχουν στάσιμα νερά σε οποιοδήποτε μέρος του. Ακολούθως, τους συμβούλεψε πως σε περίπτωση που υπάρχουν συμπτώματα πυρετού, πονοκεφάλου, μυαλγιών και γαστρεντερικού συστήματος όπως ναυτία, έμετοι, διάρροιες, να απευθύνονται σε θεράποντες ιατρούς.

Μάλιστα, η κ. Μαστοράκου επικοινώνησε και με τους ιατρικούς συλλόγους του νομού από τους οποίους και ζήτησε να εκδώσουν οδηγίες αυξημένου δείκτη υποψίας στους γιατρούς που θα πρέπει να επιληφθούν, ενώ σε ότι αφορά τους δήμους βασικό αίτημα είναι από τη μια η ενημέρωση του κοινού με φυλλάδια που θα διανεμηθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού από την Περιφέρεια για τη σωστή ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής και από την άλλη η φροντίδα από πλευράς Δήμου για να μην υπάρχουν στάσιμα νερά σε κανένα σημείο του.

Ταυτόχρονα, οι δυο δήμοι θα πρέπει να έχουν συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία για τους εντατικούς ψεκασμούς στις περιοχές ενδιαφέροντος και την ίδια στιγμή να ακολουθούν τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες διευθύνσεις.

Μεταδοτικότητα ιού και συνέχιση αιμοδοσιών

Ένα σημαντικό σημείο στο οποίο θέλησε να σταθεί περαιτέρω η κ. Μαστοράκου ήταν αυτό της μεταδοτικότητας του ιού, επισημαίνοντας πως «σε καμία περίπτωση δε μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά από τα πτηνά στα κουνούπια και κατόπιν στον άνθρωπο». Μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως δε χρειάζεται να ανασταλεί καμιά αιμοδοσία και πως οι αρμόδιοι «έχουν ήδη προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να κάνουν ανίχνευση σε κάθε δείγμα αίματος που λαμβάνουν».

Οι φοβίες για τον ιό και η κατάσταση των δυο περιστατικών

Ωστόσο, εξέφρασε και τις φοβίες της σε ότι αφορά τον ιό και την επιρροή που μπορεί να έχει στο νευρικό σύστημα. «Συνήθως είναι ήπια τα συμπτώματα με το 80% να είναι ασυμπτωματικοί. Στο 20% όμως, είναι μέτρια συμπτώματα ή πολύ βαριά. Εκεί που ουσιαστικά έχουμε τις βαρύτερες εικόνες είναι όταν βλέπουμε συμπτώματα εγκεφαλίτιδας, αποπροσανατολισμού, σύγχυσης, μη σωστής επαφής με το περιβάλλον ή μηνιγγίτιδας», δήλωσε συγκεκριμένα. Κλείνοντας, επικεντρώθηκε και στα δυο περιστατικά που έχουν εντοπιστεί, αναφέροντας πως βρίσκονται σε ελεγχόμενη κατάσταση και όχι σε βαριά μορφή. «Νοσηλεύονται, παρακολουθούνται και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση», κατέληξε.

