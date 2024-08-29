Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (22:00) στην Κέρκυρα, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παρέσυρε μια μηχανή με δύο αναβάτες και στη συνέχεια τους εγκατέλειψε στην περιοχή Λιβάδι Ρόπα.

Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός των δυο επιβατών της μηχανής, με τον έναν να είναι σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με το corfutvnews. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από την αστυνομία για τον εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου, καθώς μετά το τροχαίο έφυγε από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

