Ρόδος: Φωτιά σε δάσος στον Αρχάγγελο

Οριοθετήθηκε, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά στον Αρχάγγελο Ρόδου που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρεί και ομάδα της 11ης ΕΜΟΔΕ.

Φωτιά κοντά σε δασική έκταση στον Αρχάγγελο Ρόδου ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οίκημα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν για να μη φτάσει στο δάσος.

