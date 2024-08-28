Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Αρχάγγελο Ρόδου

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρεί και ομάδα της 11ης ΕΜΟΔΕ

UPDATE: 23:42
Ρόδος: Φωτιά σε δάσος στον Αρχάγγελο

Οριοθετήθηκε, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά στον Αρχάγγελο Ρόδου που ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρεί και ομάδα της 11ης ΕΜΟΔΕ.

Η προηγούμενη δημοσίευση

Φωτιά κοντά σε δασική έκταση στον Αρχάγγελο Ρόδου ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οίκημα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για να την περιορίσουν για να μη φτάσει στο δάσος. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόδος Φωτιά Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark