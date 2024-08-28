ΕΟΔΥ: 24 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα

Από την αρχή της περιόδου 2024, μέχρι σήμερα, 28 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικά 124 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 95 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και 29 κρούσματα είχαν ήπιες εκδηλώσεις/ δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, αναφέρει στην εβδομαδιαία έκθεσή του ΕΟΔΥ, διαγνώσθηκαν/ δηλώθηκαν 24 νέα εγχώρια κρούσματα. Έχουν καταγραφεί, επίσης, τρία εισαγόμενα κρούσματα της λοίμωξης σε ασθενείς που εκτέθηκαν σε άλλη χώρα του εξωτερικού (Αλβανία), τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση. Έχουν καταγραφεί συνολικά 15 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό, ηλικίας άνω των 60 ετών (διάμεση ηλικία θανόντων= 85 έτη, εύρος 61 - 92 έτη).

Κρούσματα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση.

Η εμφάνιση περιστατικών λοίμωξης από τον ιό, σε ετήσια σχεδόν βάση κατά την τελευταία δεκαετία, υποδηλώνει ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκατασταθεί και στη χώρα μας, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αναφέρει ο ΕΟΔΥ. Ως εκ τούτου, θεωρούνταν πιθανή και αναμενόμενη η επανεμφάνιση περιστατικών και κατά την τρέχουσα περίοδο 2024, κατά την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών, τόσο σε γνωστές όσο και -πιθανά- σε νέες περιοχές.

Ο ΕΟΔΥ είχε ήδη ενημερώσει (τον Μάιο 2024) τους επαγγελματίες υγείας πανελλαδικά για την ανάγκη εγρήγορσής τους για την έγκαιρη διάγνωση περιστατικών, καθώς και το κοινό, σχετικά με την αναμενόμενη επανεμφάνιση περιστατικών στη χώρα κατά την τρέχουσα περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών και τα συνιστώμενα μέτρα προστασίας.

Την περίοδο 2024, έχουν καταγραφεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σε οικισμούς, σε 51 Δήμους της χώρας, σε 23 Περιφερειακές Ενότητες, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Λάρισας, Καρδίτσας, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Χαλκιδικής, Πέλλας, Σερρών, Κιλκίς, Ημαθίας, Ροδόπης, Δράμας, Έβρου, Ξάνθης, Θάσου, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας, Αργολίδας, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Ανατολικής Αττικής, Φθιώτιδας, Βοιωτίας και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ο ΕΟΔΥ θεωρεί πιθανή και αναμενόμενη τη διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2024, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Κόσοβο, Αλβανία και Σερβία.

