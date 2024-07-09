Νέα αυτοκίνητα για τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές - Ποιες ήταν οι προτιμήσεις τους

Σε σαρωτική ανανέωση του στόλου των αυτοκίνητων που διαθέτει για τους 300 βουλευτές προχώρησε η Βουλή.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 37% των βουλευτών διάλεξε πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, το 18% διάλεξε υβριδικό όχημα, το 6% βενζινοκίνητο και μόλις 55 βουλευτές επέλεξαν όχημα τύπου USV.

Οι βουλευτές είχαν πάρει στα χέρια από τον περασμένο Μάιο το ενημερωτικό υλικό με τα ποσά που δικαιούνται για να επιλέξουν αυτοκίνητο.

Το πακέτο, εκτός του οχήματος, περιλαμβάνει μικτή ασφάλιση, αλλαγή ελαστικών ανά 40.000 χλμ, τέλη κυκλοφορίας, κάλυψη βλαβών και παροχή οχημάτων αντικατάστασης.

Πηγή: skai.gr

