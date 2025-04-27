Έντεκα άτομα που οδηγούσαν χωρίς άδεια καθώς και δύο που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθησαν το περασμένο 24ωρο στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που διενεργούν αστυνομικοί των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας και Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοινώθηκε από τις αστυνομικές Αρχές οι έλεγχοι που αποσκοπούν στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων, στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Πηγή: skai.gr

