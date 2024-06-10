Αθώος κρίθηκε πριν από λίγο από το Τριμελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Ρόδου ο 53χρονος Νορβηγός που είχε βάλει αγγελία έξω από Γυμνάσιο της Ρόδου, αναζητώντας νεαρά κορίτσια.

Ενώπιον του δικαστηρίου κλήθηκε και κατέθεσε η μητέρα του 53χρονου η οποία και δήλωσε πως ο γιος της αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την υγεία του.

Το ίδιο υποστήριξε και ο αλλοδαπός, λέγοντας πως δεν γνώριζε ότι την αγγελία την είχε βάλει σε σχολείο καθώς στον ίδιο χώρο υπήρχαν αφίσες κομμάτων και συναυλιών όπως είπε και για αυτό θεώρησε ότι είναι χώρος του Πανεπιστημίου και απευθυνόταν σε ενήλικες κοπέλες.

Ο 53χρονος Νορβηγός διευκρίνισε επίσης ότι λόγω των προβλημάτων υγείας του, αναζήτησε κοπέλα που θα τον συνοδεύει στη θάλασσα ώστε να μην πάθει κάτι μέσα στο νερό την ώρα που κολυμπάει. Δηλαδή θα τον επέβλεπε.

Τελικά το δικαστήριο κάνοντας δεκτούς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της συνηγόρου υπεράσπισης κας Ελπίδας Κυρμπάση απάλλαξε τον αλλοδαπό κρίνοντας τον αθώο.

Ο 53χρονος αλλοδαπός κατηγορούνταν για προσέλκυση ανηλίκων με σκοπό τις γενετήσιες πράξεις και συνελήφθη στις 7 Ιουνίου 2024 στη μία το μεσημέρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου στο κατάστημα εστίασης όπου ανέφερε και στην αγγελία του, και είχε ορίσει ως χώρο συνάντησης με τις ανήλικες.

Μετά τη σύλληψη του ο 53χρονος Νορβηγός προσήχθη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου και εν συνεχεία παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο, για να δικαστεί. Η δίκη του αναβλήθηκε για χθες Δευτέρα 10 Ιουνίου και ο Νορβηγός είχε ελεύθερος με τον όρο της απαγόρευσης προσέγγισης σχολικών συγκροτημάτων και παιδικής χαράς, σε απόσταση μικρότερη από 50 μέτρα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά όλα ξεκίνησαν με αγγελία που ανήρτησε σε πίνακα ανακοινώσεων Γυμνασίου της πόλης μας ο 53χρονος η οποία έγραφε:

«Αναζητώ αδύνατη, κοντή μαθήτρια για να μου κάνει παρέα σε περίπατο για δύο ώρες. -Να φορά μπικίνι και σορτσάκι -Μη καπνίστρια. 15 ευρώ.

Συνάντησέ με μπροστά από την Ταβέρνα ...

Πέμπτη στις 13:00»

Όπως ήταν φυσικό η αγγελία προκάλεσε έντονη ανησυχία στους γονείς του σχολείου, καθώς κυκλοφόρησε τις προηγούμενες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σχετικό μήνυμα που εφιστούσε την προσοχή τους. Ακολούθησε καταγγελία στην αστυνομία και χθες στη μία το μεσημέρι οι αστυνομικοί μετέβησαν στην ταβέρνα που επρόκειτο να γίνει η συνάντηση του αλλοδαπού με τα κορίτσια και τον συνέλαβαν.

