Χειροπέδες σε 52χρονο Έλληνα οδηγό φορτηγού πέρασαν στο λιμάνι εξωτερικού της Ηγουμενίτσας, τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη, για παράβαση του ν.4139/2013 ''«περί εξαρτησιογόνων ουσιών», στελέχη της Ομάδας Κ-9 ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) με τη συνδρομή του Γραφείου Ασφάλειας της οικείας Λιμενικής Αρχής.

Ειδικότερα, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε σε φορτηγό (Φ/Γ) όχημα με επικαθήμενο, το οποίο είχε εκφορτωθεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίο προερχόμενο από λιμένα της Ιταλίας, κατόπιν ένδειξης του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. «Βλαντ», εντοπίστηκε επιμελώς τοποθετημένη εντός του χώρου νόμιμου φορτίου (groupage) μία παλέτα με οκτώ (08) χαρτοκιβώτια που περιείχαν:

α) τριάντα (30) αυτοσχέδια πακέτα με κατεργασμένη κάνναβη (hashish) συνολικού μικτού βάρους 15,190 κιλών,

β) πενήντα έξι (56) αεροστεγείς συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συνολικού μικτού βάρους 60,890 κιλών,

γ) δέκα (10) πλάκες κοκαΐνης διαφόρων λογοτύπων συνολικού μικτού βάρους 11,300 κιλών.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, συνεχίζονται οι έρευνες προς εντοπισμό των εν Ελλάδι παραληπτών, ενώ παράλληλα ενεργοποιήθηκαν οι ευρωπαϊκοί δίαυλοι επικοινωνίας με διωκτικές αρχές του εξωτερικού προκειμένου να αξιοποιηθούν επιπρόσθετα στοιχεία και να διευρυνθεί περαιτέρω η συνεργασία.

Κατασχέθηκαν όλα τα παραπάνω ανευρεθέντα, δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένας υπολογιστής ταμπλέτα, καθώς και το φορτηγό με το επικαθήμενο, το οποίο πρόκειται να παραδοθεί στο Τελωνείο Ηγουμενίτσας.

Η συνολική αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών ουσιών προσεγγίζει το πόσο των 2.749.500 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.