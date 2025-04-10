Χρειάστηκε να περάσει μία δεκαετία από το τέλος του μαρτυρίου μίας ανήλικης κοπέλας η οποία κατήγγειλε ότι, για διάστημα επτά ετών, όταν ήταν ηλικίας μόλις επτά χρόνων, έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον ιερέα του χωριού της.

Ο 72χρονος σήμερα ιερωμένος καταδικάστηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Ιωαννίνων για βιασμό και αποπλάνηση ανηλίκου σε κάθειρξη εννέα χρόνων.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη που ζούσε το παιδί

Η υπόθεση έφτασε στις διωκτικές αρχές ύστερα από καταγγελία του θείου του παιδιού, το 2015, όταν πλέον το κοριτσάκι είχε γίνει 14 χρόνων. Νωρίτερα ο νονός του παιδιού είχε αντιληφθεί ότι κάτι περίεργο συνέβαινε με τον ιερέα, ο οποίος μπαινόβγαινε συχνά στο σπίτι της πολύτεκνης οικογένειας που ζούσε σε ένα μικρό χωριό της Άρτας.

Και οι δύο περιέγραψαν στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο όσα αντιλήφθηκαν και έτσι ανατράπηκε η πρωτόδικη απαλλακτική απόφαση του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Πρέβεζας.

Αποκαλυπτική ήταν και η νεαρή πλέον, η οποία επιβεβαίωσε στο δικαστήριο τις καταθέσεις που είχε δώσει παρουσία παιδοψυχολόγου στο στάδιο της ανάκρισης. Περιέγραψε όσα όλα αυτά τα χρόνια, από το 2008 μέχρι το 2015, υπέστη από τον ιερέα του χωριού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση της οικογένειας και έφερνε τρόφιμα στο σπίτι, με σκοπό όμως να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά την ανήλικη, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο.

«Οι περιγραφές του ενήλικου πλέον θύματος που κατέθεσε στο δικαστήριο αποκαλύπτουν τη νοσηρή δράση του ιερέα και προκαλούν ανατριχίλα», σχολίασε μιλώντας στη Voria.gr η συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας του θύματος, Μαριάννα Αθανασάκη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην ακροαματική διαδικασία, ο ιερέας απομόνωνε και κακοποιούσε την ανήλικη, είτε στο σπίτι της, είτε σε μία περιοχή κοντά στο ποτάμι του χωριού, ακόμη και μέσα σε μία κλειστή εκκλησία που λειτουργούσε μόνον συγκεκριμένες περιόδους.

Ο 72χρονος ιερέας από την πλευρά του αρνήθηκε τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε σε βάρος του και ότι τον έχουν στοχοποιήσει.

Ωστόσο δεν μπόρεσε να εξηγήσει ποιο μπορούσε να είναι το κίνητρο των ανθρώπων που τον κατήγγειλαν.

Η υπόθεση αρχικά εκδικάστηκε από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Πρέβεζας που κατά πλειοψηφία απάλλαξε τον ιερέα λόγω αμφιβολιών. Ο εισαγγελέας άσκησε έφεση, η υπόθεση όμως δεν εξετάστηκε από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο στην ουσία της, καθώς το δικαστήριο έκρινε εντελώς αναιτιολόγητη την έφεση του εισαγγελέα. Ωστόσο ασκήθηκε αναίρεση από τον Άρειο Πάγο και η υπόθεση επανήρθε στο Μεικτό Ορκωτό Εφετείο, από το οποίο κρίθηκε στην ουσία και ο 72χρονος ιερέας καταδικάστηκε ομόφωνα και με σύμφωνη πρόταση εισαγγελέα.

Το Κακουργιοδικείο αποφάσισε να εκτίσει ο 72χρονος ιερέας στο σπίτι του την ποινή των εννέα ετών κάθειρξης που του επιβλήθηκε.

Πηγή: skai.gr

