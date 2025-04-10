Η Τελετή Απονομής των Ετήσιων Βραβείων Καθηγητών και Καθηγητριών του ΕΚΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Απριλίου 2025 στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα βραβεία αφορούσαν τις κατηγορίες: «Αναγνώρισης της Εξαιρετικής Προσφοράς στο Πανεπιστήμιο και την Κοινωνία», «Εξαιρετικής Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας» και «Αριστείας στην Έρευνα» και στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Νίκος Παπαϊώννου, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κώστας Βλάσης, και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Το βραβείο «Εξαιρετικής Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας» απονεμήθηκε σε 14 καθητητές από διάφορες σχολές.

Δείτε εδώ όλους τους βραβευθέντες καθηγητές.

«Το βραβείο απονέμεται για την εξαιρετική πανεπιστημιακή διδασκαλία, εκείνη που δεν αποτελεί απλώς μια διαδικασία μετάδοσης γνώσης, αλλά μια ζωντανή αλληλεπίδραση που εμπνέει, καλλιεργεί τη δημιουργική σκέψη, ενθαρρύνει τον κριτικό λόγο και διαμορφώνει τους επιστήμονες και τους ηγέτες του αύριο. Τιμούμε την προσπάθεια, τον καθημερινό αγώνα, το έργο του δασκάλου που «σμιλεύει» τις ψυχές των μαθητών, (όπως αναφέρει στους στίχους του ο Εθνικός μας ποιητής και επί σειρά ετών Γραμματέας του πανεπιστημίου μας, Κωστής Παλαμάς) και αναγνωρίζουμε την αξία της διδασκαλίας που ξεπερνά την παράθεση πληροφοριών, προκαλεί ερωτήματα, διευρύνει ορίζοντες και πυροδοτεί διαρκώς το πάθος για την αναζήτηση της γνώσης» ανέφερε κατά την προσφώνησή του ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.

https://www.youtube.com/watch?v=TayeR-hC4fc

Πηγή: skai.gr

