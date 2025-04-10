«Με βαφτίζουν υποταγμένη και χωρίς βούληση επειδή τον στηρίζω και κάθομαι δίπλα του. Τον στηρίζω, τον αγαπώ βαθιά, είμαστε μαζί 33 χρόνια. Τον ξέρω! Δεν είναι βιαστής. Δημιουργήσαμε μια οικογένεια. Ο Πέτρος είναι ένας φωτεινός άνθρωπος που έχει ελαττώματα όπως όλοι μας» είπε στην κατάθεση της ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου στην δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη για δύο απόπειρες βιασμού, η σύζυγος του, Ελπίδα Νίνου.

Η μάρτυρας είπε πως ο καλλιτέχνης «δεν έχει σκοτεινή όψη» ,όπως ανέφεραν για τον κατηγορούμενο άλλοι μάρτυρες, ενώ τόνισε πως «έχουν όλα διογκωθεί και έχουν βάλει τα πάντα σε μία τεράστια διάσταση. Είναι εργάτης του θεάτρου. Δεν έχει ξεπεράσει ποτέ τα όρια».

Στην έναρξη της κατάθεσης της η κ. Νίνου εξέφρασε «το παράπονο της» ,όπως είπε, για την αντιμετώπιση που έχει η ίδια από κάποιους εξαιτίας της επιλογής της να στηρίξει τον σύζυγο της στην υπόθεση που τον έφερε ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Άνθρωποι που έχουν κάνει σημαία τον σεβασμό στη γυναίκα με αντιμετωπίζουν σαν σάκο του μποξ με χυδαίο και ανήθικο τρόπο» ανέφερε, ενώ δήλωσε με έμφαση πως «Τον ξέρω καλά, τον αγαπώ και στέκομαι δίπλα του με επιλογή για να ανέβουμε αυτόν τον Γολγοθά. Κάνω αυτό που μπορώ και δέχομαι ότι κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν αλλά να σεβαστούν αυτή την επιλογή μου. Όλοι μπορούν να με κρίνουν αλλά όχι να με χλευάζουν και να με κακοποιούν και εντός και εκτός της αίθουσας. Δεν μπορώ να δεχθώ άλλο αυτή την κακοποίηση».

Πρόεδρος: Είστε μάρτυρας και όπως καταλαβαίνετε θα δεχθείτε την κριτική. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε ερωτήσεις. Είναι αναγκαίο να γίνουν. Όπως οι υπόλοιποι μάρτυρες έχουν υποστεί την βάσανο…

Η μάρτυρας κλήθηκε να απαντήσει σε όσα έχουν ειπωθεί στη δίκη σχετικά με τον «οξύθυμο χαρακτήρα» του Πέτρου Φιλιππίδη και την υπέρβαση εκ μέρους του «των ορίων συμπεριφοράς».

Μάρτυρας: Είναι βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος και καλλιτέχνης. Στην προσωπική μας ζωή δεν φώναξε ποτέ, ούτε σε εμένα ούτε στο γιο μας. Δεν υπήρξαν ακρότητες.

Πρόεδρος: Ξέρατε για έντονες συμπεριφορές του στον χώρο τον θεατρικό;

Μάρτυρας: Είναι καλλιτέχνης, αγαπά πολύ το θέατρο. Είναι χαρισματικός άνθρωπος και γεννήθηκε γι' αυτό. Είναι ο φυσικός του χώρος και είναι τελειομανής. Τον λένε μετρονόμο γιατί ο ρυθμός είναι πολύ σημαντικός. Είναι ευφάνταστος, είναι απαιτητικός αλλά με όριο. Δεν είναι άνθρωπος που φτάνει στα άκρα.

Πρόεδρος: Εδώ έχουν καταγγελθεί ακρότητες.

Μάρτυρας: Θέλει να μιλήσει και να πει τη γνώμη του αφιλτράριστα.

Πρόεδρος: Εδώ έχει ακουστεί για μια άλλη όψη σκοτεινή.

Μάρτυρας: Δεν έχει. Είναι αυθόρμητος και δείχνει το συναίσθημά του. Έχουν όλα διογκωθεί και έχουν βάλει τα πάντα σε μια τεράστια διάσταση. Είναι εργάτης του θεάτρου.

Η κ. Νίνου κατέθεσε ότι η ίδια είναι 40 χρόνια στον καλλιτεχνικό χώρο ως χορεύτρια και χορογράφος και ότι με τον σύζυγο της, είναι μαζί από το 1994.

Η διαδικασία συνεχίζεται.

