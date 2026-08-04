Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 4 Αυγούστου

Σε ποιους θα πείτε «Χρόνια Πολλά» σήμερα Τρίτη 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
γιορτή

Σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός, ο Εξακουστοδιανός, ο Εξακουστωδιανός, ο Εξακουστός και η Ξακουστή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά κυρίως τη μνήμη των Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσω.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Μαξιμιλιανός
Ξακουστός
Εξακουστοδιανός
Εξακουστωδιανός
Εξακουστός
Ξακουστή

Ανατολή ηλίου: 06:30

Δύση ηλίου: 20:31

Διάρκεια ημέρας: Περίπου 14 ώρες και 1 λεπτό

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή ονόματα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark

Απόρρητο