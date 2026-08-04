Σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν ο Μαξιμιλιανός, ο Ξακουστός, ο Εξακουστοδιανός, ο Εξακουστωδιανός, ο Εξακουστός και η Ξακουστή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά κυρίως τη μνήμη των Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσω.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Μαξιμιλιανός

Ξακουστός

Εξακουστοδιανός

Εξακουστωδιανός

Εξακουστός

Ξακουστή

Ανατολή ηλίου: 06:30

Δύση ηλίου: 20:31

Διάρκεια ημέρας: Περίπου 14 ώρες και 1 λεπτό

Πηγή: skai.gr

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