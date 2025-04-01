Ολοκληρώθηκε, χθες, Δευτέρα 31 Μαρτίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, υπό τη μορφή παραρτημάτων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ), σύμφωνα με τον Νόμο 5094/2024.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, υπεβλήθησαν δώδεκα (12) αιτήσεις από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, για τη δημιουργία παραρτημάτων το ακαδημαϊκό έτος 2025-26. Επίσης, έχει υποβληθεί και μία (1) αίτηση για έναρξη λειτουργίας παραρτήματος το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Τα μητρικά πανεπιστημιακά ιδρύματα που κατέθεσαν αίτηση είναι τα εξής:

The Open University The University of York University of Greater Manchester Université Sorbonne Paris Nord University of Derby The University of West London University of Essex University of Nicosia London Metropolitan University Queen Margaret University The University of Keele University of East London

Επίσης, αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 κατέθεσε και το Κολλέγιο DEI, Associate Campus του Πανεπιστημίου του Sunderland, με αρ.πρωτ. 35196 και την επωνυμία «Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ΝΠΠΕ» τη Δευτέρα 31/3/2025, ενώ η διαδικασία παραμένει ανοικτή και για άλλα πανεπιστήμια.

Για ένα «νέο κεφάλαιο για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση», «ιστορική μεταρρύθμιση», «απελευθέρωση της δημιουργικότητας, άνοιγμα στον κόσμο, επένδυση στο μέλλον των νέων», έκανε λόγο σε δηλώσεις της η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

«Η Ελλάδα κάνει πράξη μια ιστορική μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που προσφέρει νέες επιλογές στους Έλληνες φοιτητές, καθιστά την Ελλάδα εκπαιδευτικό προορισμό για χιλιάδες αλλοδαπούς φοιτητές, δίνει την ευκαιρία επιστροφής στο πολύ αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό επιστημόνων μας που εργάζονται στο εξωτερικό και μεταλλάσσει τη χώρα μας από παγκόσμια ”εκπαιδευτική” ιδιαιτερότητα σε κόμβο γνώσης και καινοτομίας για την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης», ανέφερε η υπουργός.

Επιπλέον, η κυρία Ζαχαράκη επισήμανε ότι η Πολιτεία παραμένει «εγγυητής της ποιότητας, της διαφάνειας και της ισότητας των ευκαιριών», ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι ταυτόχρονα κερδισμένα θα βγουν και τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, «τα οποία ενισχύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια με σειρά σημαντικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποίησε η Κυβέρνηση και θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στο άμεσο μέλλον».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε ότι η ολοκλήρωση της υποβολής αιτήσεων «αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση της αναβάθμισης και της εξωστρέφειας της ανώτατης εκπαίδευσης».

«Το μεγάλο ενδιαφέρον κορυφαίων πανεπιστημίων από το εξωτερικό επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας εξελίσσεται σε σημείο αναφοράς στην παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι στη συνέχεια οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί θα διαβιβαστούν στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των ξένων παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Ταυτόχρονα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν και στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των παραρτημάτων. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, τα κριτήρια που θα εφαρμόσουν η ΕΘΑΑΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ «είναι αυστηρά καθορισμένα με βάση το θεσμικό πλαίσιο». Διευκρινίζεται, επίσης, ότι η αίτηση δεν αποτελεί και αδειοδότηση. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των παραρτημάτων θα εξαρτηθεί από τον χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας των φακέλων από την ΕΘΑΑΕ και τον ΕΟΠΠΕΠ, καθώς και από τον βαθμό αρτιότητας των αιτήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.