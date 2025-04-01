Λογαριασμός
Πότε κλείνουν τα σχολεία για το διδακτικό έτος 2024-2025

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη ορίζεται η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2024-2025

Σχολείο

Στις 28 και 16 Μαΐου θα λήξουν τα μαθήματα σε γυμνάσια και λύκεια, αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, με απόφαση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2024-2025:

  • α. Των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γυμνασίων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 28η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη.
  • β. Των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 16η Μαΐου 2025, ημέρα Παρασκευή.
