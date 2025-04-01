Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 60χρονος οδηγός που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για το θανατηφόρο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή μίας 50χρονης, έξω από τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Η απολογία του έγινε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του πανεπιστημιακού νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται, συνέπεια των βαρύτατων τραυμάτων που υπέστη και ο ίδιος κατά τη σύγκρουση του αυτοκινήτου του με το όχημα της άτυχης γυναίκας, πριν από δέκα μέρες.

Για το λόγο αυτό, ο 1ος τακτικός ανακριτής Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση μετέβη στο νοσηλευτικό ίδρυμα μαζί με την εισαγγελέα γνωμοδοτήσεων.

Εις βάρος του 60χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο, αλλά και για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί στο πρόσφατο παρελθόν για μία 10ετία επειδή εντοπίστηκε, κατ' επανάληψη, να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν καθίσει πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου. Κατά τη νοσηλεία του διενεργήθηκαν αιματολογικές εξετάσεις για τη συγκέντρωση οινοπνεύματος, που, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την αστυνομία, έδειξαν υπερβάσεις στην αλκοόλη και ειδικότερα 1,24 gr/l (0,62 mg/lt εκπνεόμενου αέρα).

Ο ίδιος, κατά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, φέρεται να παραδέχεται πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, λέγοντας ότι είχε πιει δύο ποτήρια τσίπουρο στο καφενείο, αλλά, όπως είπε, είχε φάει και ένιωθε καλά. Υποστήριξε δε, ότι το δυστύχημα σημειώθηκε όταν τον "τύφλωσαν" τα φώτα του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 50χρονη και ερχόταν από την απέναντι μεριά του δρόμου. «Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της γυναίκας» απολογήθηκε, κατά πληροφορίες, ενώ δια της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Το αίτημα αυτό έγινε δεκτό από ανακριτή και εισαγγελέα που ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Προς το παρόν ο κατηγορούμενος παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο και μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.